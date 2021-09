Envuelven en aluminio las gigantes secuoyas por avance de incendios en EU

Los árboles más voluminosas del mundo estaban siendo envueltos este jueves con enormes láminas cortafuego, un esfuerzo para protegerlos de los incendios forestales que avanzan a través del seco oeste de Estados Unidos.

Varias de estas antiguas secuoyas - incluyendo la General Sherman, la más voluminosa del mundo - con una base de 11 metros de diámetro, comenzaron a ser envueltas en aluminio para bloquearlas de las llamas.

Los bomberos también limpiaron el área y colocaron maquinarias entre los 2.000 árboles del Parque Nacional Secuoya en California, informaron las autoridades a cargo del operativo en su página web.

Miles de kilómetros cuadrados de los bosques de California han sido carbonizados durante la feroz temporada de incendios de este año.

Los científicos dicen que el calentamiento global, provocado por la acción humana, está detrás de la sequía y el aumento de las temperaturas que han dejado la región altamente vulnerable al fuego.

This dramatic video illustrates the force of the fires that have burned through parts of California. pic.twitter.com/QVGgLVldia