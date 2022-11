“Eres mi esclavo”: mujer lanza insultos racistas contra chofer de Uber

Una mujer se volvió viral en redes sociales por lanzar insultos racistas contra un chofer de la plataforma Uber en la ciudad de Washington DC, capital de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de noviembre, cuando un conductor afroamericano la llevó a un inmueble en la calle Cathedral Heights. Presuntamente, la pasajera enfureció por un cargador para celular.

La mujer bajó del vehículo y comenzó a gritarle al chofer, lo que quedó grabado por una vecina que observó la escena desde su ventana.

En el video se observa que la mujer y el conductor bajaron de una camioneta plateada y la usuaria le gritó en la banqueta. “Yo te doy trabajo, soy tu jefa, soy tu maldita jefa. Eres un pedazo de mierda”, exclamó la pasajera.

La mujer también le dijo que tomara su medicación porque era esquizofrenia. “¡Eres mi esclavo!”, gritó mientras el conductor sólo le pedía que se alejara de él y la grababa.

TRIGGER WARNING: Seen in Cathedral Heights, DC this morning. Apparently this man was her Uber driver and is seen getting verbally and physically assaulted by this woman. She repeatedly hurls racist slurs towards him. pic.twitter.com/u0gJhUyvK5