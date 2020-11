¿Es seguro volar en un Boeing 737 MAX?

Para convencer a los pasajeros reacios a subirse a un modelo de avión que se estrelló dos veces en cinco meses, dejando 346 muertos, tanto Boeing como las aerolíneas tienen una difícil tarea.

"Muchos clientes dudarán al principio en viajar en un 737 MAX", dijo Henry Harteveldt, especialista en la industria de viajes.

Las grandes aerolíneas estadounidenses aseguran que informarán a los clientes en qué modelo de avión viajarán.

Boeing responds to FAA approval to resume 737 MAX operations, acknowledges more work to do with other global regulators.



Release: https://t.co/Jzh87pPKoL pic.twitter.com/XTtH6VF3SQ