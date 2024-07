En redes sociales, el abandono de un perro pastor alemán está causando indignación entre los internautas después de que lo encontraran atado con bridas y al borde de la muerte en un barranco de California.

De acuerdo con los informes, el pastor alemán, de aproximadamente siete años, fue encontrado por un grupo de activistas en pro de la vida animal en medio de una zona remota de Malibu Creek Canyon casi muribundo.

Los rescatistas lo encontraron junto a una carretera, atado por la boca y el cuello con bridas, sin comer y frágil, expuesto a los ataques de los animales salvajes.

Al verlo, el grupo lo creyó muerto, pero se dieron cuenta que tenía signos vitales, por lo que lo llevaron de emergencia al Centro de Cuidado de Animales Agoura, cerca del barranco de Malibu Creek Canyon donde fue encontrado.

En dicho lugar, el perro, llamado por sus cuidadores como Argon, fue puesto en tratamiento para después enviarlo al centro de cuidado German Shepherd Rescue, en Orange, California.

“Gracias a Dios por esos excursionistas porque si no hubieran estado allí, creo que habría sido atacado por animales, ya sabes, coyotes, no podría defenderse”, dijo en un informe María Dales, la fundadora de la organización sin fines de lucro.

Más allá de la condición indefensa con la que fue encontrado, el perro pudo haber muerto de calor y sed, ya que las bridas en su boca le impedían jadear para refrescarse.

“Sin agua, con un calor extremo y sin capacidad de defenderse. No sabemos cuánto tiempo estuvo el perro allí, pero con el hocico cerrado de esa manera, sin poder siquiera jadear, sus posibilidades de supervivencia habrían sido imposibles si no lo hubieran encontrado. Lo dieron por muerto”, dijo Fleur Dawes, directora de comunicaciones de la organización animal In Defense of Animals de California.

Después de la primera atención médica que recibió se determinó que el perro tenía una infección en el oído doble y traumatismo en las patas traseras. Además le practicaron estudios para determinar la gravedad del cáncer de linfoma que se le diagnosticó.

“Es un milagro que esté vivo. Parecía muy triste. Estaba vacío, como si el mundo entero lo hubiera defraudado”, añadió Dales.

El personal de las organizaciones que lo están atendiendo, junto a la policía de Malibú, están en la búsqueda de la persona que lo abandonó.

Asimismo, esperan que se recupere pronto para ser puesto en adopción. Dales dijo que sería un trabajo complicado, ya que la raza es “difícil de ubicar” por muchos factores, algunos de ellos el tamaño, carácter, comportamiento, la edad y con Argon creen que su adopción será “lenta” por su rehabilitación y tratamiento contra el cáncer.