A través de redes sociales, una joven conocida como Valentina Kczur, fue señalada como “malinchista” tras asegurar que existe una diferencia entre las personas que “son criadas” en el extranjero y las que crecieron en México.

La mujer, quien se define como la ‘señora de Los Alpes suizos’, detalló que cuenta con nacionalidad húngara - mexicana, sin embargo, fue criticada por “menospreciar” a los latinos con comentarios ofensivos.

“A ti no te molesta que yo sea prieta millonaria, a ti te molesta que tú eres prieto y jodido”, comentó en TikTok.

Valentina respondió a las críticas en un video adicional donde señaló que la mentalidad de los mexicanos es "limitante, retrógrada y de victimismo", además indicó que sus haters son “gente acomplejada”.

Valentina habla sobre el video intimido filtrado

Sin embargo, tras la rápida viralización de su historia, algunos usuarios indagaron sobre su pasado y aseguraron que “adquirió fama” por realizar contenido para adultos en páginas de internet bajo un nombre artístico.

La influencer detalló que el video explícito que se compartió es real, pero se grabó sin su autorización cuando sufrió agresión sexual en Budapest, Hungría, luego de que individuos la obligaron a realizar actos sexuales.

“Una persona se me acerca, me llevan y me violan, nunca le dije a nadie, me queda el positivismo de que sigo viva. Se me acerca la misma persona a decirme que si no lo contacto le hará lo mismo a mis hermanas, así surgió el video”, afirmó.

Valentina, informó que recibió amenazas y decidió regresar a México por un tiempo, ya que prometieron que el video le llegaría a sus padres; “No vieron a una mujer, vieron a una niña sometida”, informó.

La joven también utilizó sus redes sociales para hablar del abuso sexual que sufrió por parte de su padre biológico en México, lugar de donde tuvo que huir junto con su madre.

“No solo sobreviví abuso psicológico y sexual, sino que también me convertiste en una mujer segura de mi misma y con todos los recursos económicos para enfrentarte”, señaló.

Para finalizar, la influencer aseguró que no le debe disculpas “a nadie” y que nunca negó lo “chingón” que es México.

“No le debo una disculpa a absolutamente a nadie, si están aquí es porque son una bola de chismosos, tampoco necesito sus comentarios de pobrecita porque a mi nadie me va a pobretear”, señaló.

Usuarios molestos con Valentina

Sin embargo, a pesar de la aclaración, algunos usuarios consideran que su “historia es falsa” y señalaron que “no le perdonan” sus faltas de respeto hacia la comunidad latina.

“No fue por morbo, fue porque hiciste menos a las personas de México siendo mexicana. Lo que apareció de tu pasado fue simplemente las personas cansadas de que dijeras tantas tonterías en contra de México”, comentaron.