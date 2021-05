Esquina donde murió George Floyd, escenario de un tiroteo

La esquina de la calle del sur de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) en la que hoy hace un año murió asfixiado el afroamericano George Floyd fue escenario este martes de un tiroteo que se saldó con un herido, confirmó a Efe el Departamento de Policía de esa ciudad.

Un portavoz de la Policía de Mineápolis explicó que se registraron unos 10 disparos cerca de la plaza conocida ahora como "Plaza George Floyd", justo en la esquina de la calle 38 y la Avenida Chicago, donde Floyd fue asesinado por el entonces agente Derek Chauvin.

En un comunicado, la Policía dijo que a las 10.10 hora local (15.10 GMT) varios agentes llegaron al lugar de los hechos, después de recibir llamadas de alerta sobre los disparos.

NEW - Reporter comes under fire at the George Floyd memorial in Minneapolis. One person is being treated at the hospital after being shot.pic.twitter.com/ldgvxF9mlS