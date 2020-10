Netflix presentó este lunes el tráiler de "Selena: The Series", una producción televisiva centrada en la vida y carrera de la legendaria artista latina Selena Quintanilla y que desembarcará en el gigante digital el próximo 4 de diciembre.

Con Christian Serratos en la piel de la icónica cantante, este adelanto de la serie muestra a Selena de niña y cómo llegó a convertirse en una estrella de la música de la mano de su propia familia.

Suzette Quintanilla figura en la producción ejecutiva de esta serie en la que, junto a Christian Serratos, aparecen otros actores como Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemí González y Seidy López.

Esta serie es la primera que ha aprobado la familia de la estrella en formato de televisión.

Before she became the Queen of Tejano Music, Selena Quintanilla was a young girl from Texas with big dreams and an even bigger voice.



Selena: The Series premieres December 4 pic.twitter.com/ZkcREwA5hj via @contodonetflix