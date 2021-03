Estados Unidos evalúa compartir vacunas Covid con México y Canadá

Washington, 17 mar (EFE).- Estados Unidos ha recibido sendas peticiones de México y Canadá para compartir con ellos vacunas contra la covid-19 y está "considerando cuidadosamente" esas solicitudes, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

En su rueda de prensa diaria, la portavoz dijo no tener más detalles sobre esas solicitudes, y subrayó que la prioridad de la Casa Blanca es asegurarse primero de que todos los estadounidenses están vacunados.

La portavoz no quiso confirmar directamente una información de prensa según la cual el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, dará prioridad a esos dos países vecinos de Estados Unidos a la hora de exportar vacunas o compartir los excedentes de las dosis adquiridas por Washington.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya pidió a Biden que compartiera con su país parte del suministro estadounidense de vacunas contra la covid-19, durante una reunión virtual que ambos mantuvieron el pasado 1 de marzo.

Sin embargo, Psaki indicó entonces que la Casa Blanca no tenía ninguna intención de compartir a corto plazo su suministro de vacunas, al menos hasta que garantice que son suficientes para inmunizar a todos los estadounidenses.

Estados Unidos ya ha superado las 113 millones de dosis de las vacunas de la covid-19 administradas desde que comenzó la campaña de vacunación en diciembre, según datos oficiales.

En cambio, México apenas ha suministrado 4,4 millones de dosis a su población, apenas el 3,8 % de las que se han aplicado en su vecino del norte.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró este martes que espera recibir este viernes una respuesta definitiva sobre su petición de adquirir vacunas producidas en Estados Unidos, en concreto las de AstraZeneca, que por ahora no están autorizadas en territorio estadounidense.

El Gobierno estadounidense ya se aseguró en febrero las dosis suficientes para vacunar a todos los adultos del país, y este mes aumentó todavía más su suministro futuro al anunciar que comprará otros 100 millones de dosis de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson.

La acumulación por parte de Estados Unidos y otros países ricos ha generado preocupación entre algunos expertos, que advierten de que está repercutiendo en la capacidad de otros países con menos recursos de conseguir las vacunas suficientes a corto plazo, lo que genera una recuperación desigual y aumenta el riesgo de mutaciones del virus.

Preguntada al respecto, Psaki recordó que Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por la pandemia en términos absolutos, donde "siguen muriendo 1.400 personas al día" por la covid-19.

