Estados Unidos no regresará a confinamientos pese a aumento de contagios: Fauci

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo este domingo que no cree que vayan a volverse a imponer confinamientos en el país norteamericano, pese al aumento de casos por la variante Delta.

"No creo que vayamos a ver confinamientos. Tenemos un porcentaje suficiente de gente vacunada para que no tengamos que volver a la situación del pasado invierno", aseguró en una entrevista televisada en el programa "This Week" del canal ABC.