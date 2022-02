Una tormenta invernal que los meteorólogos han bautizado "Oaklee" avanza este martes hacia el este de Estados Unidos, con nevadas desde el Medio Oeste y hacia Nueva Inglaterra, en tanto que más al sur se espera granizo y fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió de inundaciones en áreas del valle del río Misisipi y adelantó que una segunda tormenta invernal significativa avanzará desde el sur de las Planicies al valle del río Ohio el miércoles.

Las aerolíneas han cancelado hoy en EU al menos 1,619 vuelos y dieron cuenta de demoras en 3,371 vuelos. Los aeropuertos con mayor número de demoras y cancelaciones eran Charlotte, en Carolina del Norte, y O'Hare, en Chicago (Illinois).

Winter Storm #Oaklee is bringing significant snow to the Midwest and especially the Northeast through Friday. pic.twitter.com/XbZOZ8xA0u