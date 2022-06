Estalla pelea entre 60 pasajeros de crucero que se dirigía a Nueva York

A través de redes sociales se está viralizando un video que muestra el estallido de una pelea masiva dentro de un crucero de Carnival Magic con rumbo a Nueva York.

De acuerdo con los informes, la pelea involucró al menos 60 personas e inició por acusaciones iniciales de celos, en particular, a causa de un trío que molestó a parejas de pasajeros que se encontraban bailando en un club del crucero.

Una agente de viajes que registró la pelea en video, identificada como Theresa James, dijo que los disturbios iniciaron a raíz de la presencia de tres personas relacionadas sentimentalmente que “molestaron a otras personas”.

La pelea inició en la madrugada en el quinto piso del barco, donde se ubica un casino un club de baile.

Si bien el problema inició entre un pequeño grupo de pasajeros, dijo la agente de viajes, los ánimos se calentaron hasta el punto de incluir a casi 60 personas presentes que también estaban bailando y conviviendo dentro del club.

Los involucrados comenzaron a golpearse y a empujarse entre sí, hubo quien se lanzó botellas de alcohol entre sí y se registró una mujer herida en el tumulto.

James señaló que las autoridades y personal del crucero intervinieron a tiempo, pero tardaron en controlar la situación posteriormente ya que la pelea se trasladó hasta el primer piso, cuando algunos pasajeros intentaron irrumpir otras áreas del barco restringidas.

El crucero se encontraba navegando su última noche de ocho días por el Caribe, con paradas en República Dominicana, las Bahamas y las islas Turcos y Caicos.

Se alertó a las autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos para que interviniera en la pelea; el personal del crucero solicitó que el barco fuera escoltado al muelle 88 de Nueva York para hacer las investigaciones correspondientes, así como detenciones.

