Estalla violenta pelea entre pasajeros durante vuelo por uso de asientos

Un vuelo proveniente de Atlanta con rumbo hacia Los Ángeles tuvo que ser desviado de emergencia debido a una violenta disputa entre pasajeros.

De acuerdo con los informes, un pasajero comenzó la pelea a bordo de un vuelo de Delta Airlines después de que otro pasajero lo atacara por haber usado el bolsillo del respaldo de su asiento.

En redes sociales se está viralizando el video en el que se muestra el momento en que ambos hombres se golpean hasta sangrar por el uso de los asientos, mientras el resto de los pasajeros los observan curiosos y enojados, primero por el retraso que provocaron y posteriormente por el cambio de dirección.

Curtis Maurice Clayton, de 30 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta por haber iniciado la pelea con German Montez, de 43 años.

Los informes policiales señalan que Clayton dañó una de las patrullas que llegaron al aeropuerto mientras éste se encontraba en custodia.

A su llegada, la policía detuvo a Maurice Clayton tras ser acusado de agresión e interferencia con la propiedad del gobierno y fue llevado a la cárcel del condado de Clayton.

En el video que circula en Twitter se muestra a un hombre de chamarra negra golpeando a otro hombre de estatura más baja con chamarra gris antes de que los asistentes intervinieran.

El hombre de negro se logra ver con el ojo golpeado y ensangrentado, mientras que el otro deja de golpearlo, gira hacia los asientos y trata de reponerse.

“Montez estaba colocando algo en el bolsillo del asiento y Clayton protestó. La disputa se intensificó hasta que Clayton golpeó a Montez, dijeron las autoridades del Departamento de Policía de Atlanta.

En el video original se escucha a uno de los pasajeros quejarse de la pelea y los problemas que tendría el vuelo.

“Ya perdí un vuelo entero. Son literalmente las seis de la mañana. ¿Quién pelea a las seis de la mañana?”.

El vuelo 365 de Delta fue desviado hacia el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth con el objetivo de solucionar la pelea. Los pasajeros tuvieron un retraso de 1 hora y 27 minutos debido a esto.

En un comunicado de prensa, Delta habló sobre lo sucedido y dijo que la empresa tiene tolerancia cero ante los disturbios entre pasajeros.

Delta passenger arrested at Atlanta Airport after brawl with another passenger on board aircraft bound for Los Angeles. https://t.co/Gs5S91tSWP pic.twitter.com/UduifdZjWU