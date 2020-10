"Esto es una gripe. Es como una gripe", las frases de Trump por Covid-19

Meses después de haber minimizado su importancia, rehusando portar mascarilla y celebrando masivos mítines electorales en plena pandemia del coronavirus en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha dado positivo por covid-19, según anunció este viernes.

Estas son algunas de sus más destacadas declaraciones sobre la enfermedad:

22 de enero:

7 de febrero:

26 de febrero:

27 de febrero:

6 de marzo:

"Me gusta esto. Y realmente lo comprendo. La gente se sorprende que lo comprenda... Todos estos doctores me dicen: '¿como es que sabe tanto sobre esto?' Quizá yo tenga una capacidad natural. Quizá debí dedicarme a esto en lugar de ser candidato a presidente" (comentando la investigación científica sobre tratamientos).

11 de marzo:

"El virus no tiene la menor posibilidad contra nosotros. Ninguna nación está tan preparada o es más resistente que Estados Unidos".

14 de marzo:

17 de marzo:

22 de marzo:

3 de abril:

"Me siento bien. Pero no me veo (...) portando mascarilla. Quizá cambie de opinión".