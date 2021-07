Un hombre residente de Nueva Jersey fue arrestado por lanzar una serie de insultos racistas hacia sus vecinos afroamericanos en la región de Mount Laurel.

La escena fue captada en video la semana pasada y de inmediato se encendieron las protestas contra el sujeto identificado como Edward Mathews, de 45 años.

En la grabación de la agresión, se muestra que Mathews toca la puerta de la casa de una pareja de adultos mayores para exigir a su vecina que su esposo afroamericano saliera a hablar con él.

Otro vecino salió a defender a la pareja del sujeto de 45 años y los insultos raciales se volcaron hacia él, por también ser afroamericano.

"Esto no es África", le gritó al hombre que defendía a la pareja de adultos mayores, quien en respuesta le dijo que había nacido en Estados Unidos.

Edward le ordenó al vecino que se quitara de la puerta para irrumpir en la propiedad, pero el hombre no se quitó y le dijo que se alejara de él y no lo tocara. El afroamericano le exigió en repetidas ocasiones que regresara a su casa, pero el sujeto se negaba a moverse de ahí.

Además, el hombre con playera verde y bermudas claras llamó "monos" a la persona que filmaba la agresión y a quien impedía su paso a la casa de los adultos mayores.

“Saquen a estos malditos monos negros de aquí”, gritó el sujeto que lo grababa en video y dio la dirección de su casa.

Luego de que se viralizó el video en redes sociales, habitantes de Nueva Jersey se presentaron frente a la casa de Edward Mathews para protestar por la agresión racista.

Policías de Mount Laurel se presentaron en casa del hombre para arrestarlo, mientras afuera de la propiedad se mantenía la protesta. En cuanto Mathews fue sacado de la vivienda, los manifestantes lanzaron botellas de agua y hielo contra el detenido, aunque también alcanzaron a algunos oficiales y a una patrulla.

El hombre fue presentado este martes ante un tribunal de Nueva Jersey. Este fin de semana se llevará a cabo su audiencia de detención y, por el momento, permanecerá bajo custodia policial.

Al sujeto se le acusa de tres cargos por delitos de odio, dos por acoso y uno por allanamiento de morada por lo que se muestra en el video, pero también tiene acusaciones por un incidente que tuvo con otra de las vecinas de la zona.

Antes de ser arrestado, Mathews dijo a medios locales que estaba arrepentido de los insultos racistas que había lanzado contra sus vecinos. El hombre dijo que estaba borracho y dejó que la ira "se apoderara de él".

NEW: Mugshot just released for Edward Cagney Matthews.@6abc pic.twitter.com/0QZSXNWV41