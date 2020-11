Estrella de ‘MasterChef Junior’ muere de cáncer a los 14 años

Ben Watkins, uno de los participantes estrella de la edición estadounidense de MasterChef Junior, murió a los 14 años luego de luchar por casi año y medio contra el cáncer.

Ben fue diagnosticado a los 12 años con un histiocitoma fibroso angiomatoide, un raro tipo de cáncer que es poco común en niños de su edad.

El pequeño había perdido a sus dos padres en 2017 y estaba bajo el cuidado de su abuela y su tío.

La familia del pequeño organizó una colecta para poder cubrir los gastos de los tratamientos contra el cáncer del concursante de MasterChef Junior. Sin embargo, a través de un comunicado en Go Fund Me, se anunció su muerte.

“Jamás se quejó. Ben fue y siempre será la persona más fuerte que conocemos”, escribieron sus familiares.

Antes de la muerte de sus padres, Ben Watkins ayudaba en el restaurante de la familia Big Ben’s Bodacious Barbecue Bakery & Deli, tomando pedidos y vendiendo sus propios postres. Sin embargo, en 2017, su padre mató a su mamá y luego se suicidó.

A los 11 años, el niño apareció en la temporada seis de MasterChef Junior y se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores y quedó en el lugar 18 de 40 concursantes. Al salir se dedicó a retomar el negocio familiar

Los compañeros de Ben y el presentador Gordon Ramsay publicaron en agosto pasado un video para apoyar a Watkins durante su tratamiento contra el cáncer y tras su muerte también enviaron sus condolencias.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw