EU. Fuertes nevadas y tormentas de hielo afectan a 150 millones

Una serie de tormentas invernales "sin precedentes" azotan a Estados Unidos desde este lunes, con nieve y hielo en Texas y temperaturas extremadamente bajas de costa a costa.

El gobernador de Texas (sur) Greg Abbott emitió una declaración de desastre para el estado y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que más de 150 millones de estadounidenses estarán sujetos a alertas de tormentas invernales.

El NWS describió las condiciones como "una área de clima invernal peligroso que es expansiva y sin precedentes", que registrará temperaturas bajas que serán récord.

As the Arctic chill continues to grapple the Plains, numerous new record lows were established this morning. Many of these locations will experience even lower temperatures by Tuesday morning, with additional record lows expected. pic.twitter.com/w3QifTxQkU