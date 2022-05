Exjugador de la NFL da golpiza a trabajador de United Airlines en aeropuerto

Una pelea en el aeropuerto de Newark se ha vuelto viral después de que se diera a conocer que implica a un exjugador de la NFL llamado Brendan Langley, quien alguna vez jugó para los Denver Broncos y ahora para los Calgary Stampeders en Canadá.

El video muestra el momento en el que el exjugador y un trabajador de United Airlines se enfrentan a puños. El deportista responde con una serie de golpes más intensos que hacen que el trabajador de la aerolínea se golpee con unos cajones y termine ensangrentado.

La policía y otros trabajadores tuvieron que intervenir.

