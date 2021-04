Expulsan a familia de avión en EU por niña que no usaba cubrebocas

Una familia fue expulsada de un vuelo de Spirit Airlines en Florida debido a que su hija de dos años de edad no usaba un cubrebocas, pese a no ser un requisito para pasajeros de esta edad.

Ari y Avital Eisenberg, una pareja originaria de Nueva Jersey, ahora acusan que la aerolínea miente al asegurar que eran ellos quienes no usaban cubrebocas y no su hija pequeña.

Antes del despegue del vuelo 138 de Orlando, Florida, a Atlantic City, Nueva Jersey, los asistentes de vuelo se acercaron a los asientos de la familia Eisenberg y reclamaron que la niña de dos años no usaba cubrebocas.

Según muestra un video difundido en redes sociales, la menor se encontraba en las piernas de su madre, mientras comía un yogurt. Todos los demás integrantes de la familia utilizaban cubrebocas, cumpliendo las medidas sanitarias durante la pandemia de Covid-19.

Cuando la azafata de Spirit Airlines les reclama porque su hija Rikki no usa una mascarilla, los padres le preguntan qué es lo que pueden hacer.

Además, el matrimonio viajaba con Daniel, su hijo de siete años de edad, quien tiene una enfermedad que le provoca convulsiones frecuentes. Pese a que cubrirse la cara le puede inducir convulsiones, los padres prometieron intentar que usara mascarilla durante todo el viaje.

Incluso los pasajeros que se encuentran junto a ellos quedan sorprendidos porque la asistente de vuelo quiere obligar a una niña de 2 años a usar cubrebocas. Además, todos aseguran que los padres de la pequeña habían estado usando mascarilla todo el tiempo.

