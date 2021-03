Expulsan a familia de vuelo por bebé que no usaba cubrebocas

Una familia fue expulsada de un vuelo de Frontier Airlines en Florida luego de que supuestamente se negó a usar cubrebocas, aunque los pasajeros afirman que el único que no llevaba mascarilla era un bebé de 18 meses de edad.

La pareja y su hijo abordaron el vuelo 2878 de Frontier Airlines, de la ciudad de Miami, con destino al aeropuerto La Guardia, en Nueva York, la noche del domingo.

La línea aérea informó sobre la cancelación del vuelo, luego de que a varios adultos se les pidió en repetidas ocasiones que utilizaran cubrebocas y ellos se negaron. El personal obligó a que todos los pasajeros salieran del avión y se reprogramó la salida para la mañana de este lunes.

Members of a large group, including adults, refused to wear masks as flight 2878 was preparing for departure from MIA-LGA. Repeated requests to comply with federal law necessitated their removal from the flight. The issue did not stem from a child under 2. — Frontier Airlines (@FlyFrontier) March 1, 2021

Sin embargo, los pasajeros negaron la versión de Frontier Airlines y aseguraron que la verdadera razón por la que fueron expulsados fue porque un bebé de 18 meses de edad no portaba mascarilla.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y las aerolíneas del país decretaron como obligatorio el uso del cubrebocas para mayores de dos años de edad, por lo que el bebé podía viajar sin él.

Disturbing incident the last hour on a @FlyFrontier flight as staff told a Hasidic couple to get off because their 18 month old had no mask. Applause is heard as the couple started leaving. Travels say on camera that the applause came from staff who also cheered that “we did it.” pic.twitter.com/rA2JQmI1tU — OJPAC (@OJPAC) March 1, 2021

En redes sociales se difundió un video que tomó un pasajero del momento del desalojo. En el clip se observa los integrantes de la familia de la corriente jasídica del judaísmo usan cubrebocas, con excepción del bebé.

En el momento en que los viajeros caminaban por el pasillo para abandonar el avión, varios pasajeros salieron en su defensa al observar que quien no usaba cubrebocas era un bebé, por lo que la tripulación ordenó el desalojo de todas las personas de la aeronave.

EYEWITNESS VIDEO! Multiple people say on the record in this video that as the Hasidic couple started leaving the airplane, @FlyFrontier staff applauded, exchanged high fives and one allegedly said “a job well done to those Jews.” Att @PeteButtigieg @FAANews @SenatorCantwell pic.twitter.com/m1Azjw5Hbx — OJPAC (@OJPAC) March 1, 2021

Las personas que se encontraban a bordo acusaron que la tripulación de Frontier aplaudió cuando la familia se empezó a retirar y exclamó “buen trabajo con esos judíos”.

“Vas a pagar las consecuencias”, advirtió un pasajero a los asistentes de vuelo que expulsaban a la pareja con el bebé, mientras una mujer gritó “Esto es la Alemania nazi”.

p