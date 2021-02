Falta de agua y animales congelados; las dramáticas imágenes de Texas

Texas vive la peor tormenta invernal de su historia. Hasta este miércoles por la mañana, más de 2.5 millones de personas seguían sin electricidad en el estado y millones más padecían las consecuencias de la ola de frío ártico.

A través de redes sociales han circulado fotografías y testimonios de personas que batallan contra las inclemencias del tiempo, entre congelamientos, apagones, vuelos cancelados y demoras en la vacunación contra Covid-19.

1. Salvan a tortugas de las bajas temperaturas

Grupos de activistas de por la vida silvestre y voluntarios sacaron del agua helada y las playas gélidas a miles de tortugas para llevarlas a un refugio.

Guardabosques de Texas asignados al condado de Cameron rescataron a 141 tortugas marinas de las aguas gélidas del Canal de Navegación de Brownsville y las bahías circundantes.

Texas Game Wardens assigned to Cameron county rescued 141 sea turtles from the frigid waters of the Brownsville Ship Channel and surrounding bays. The sea turtles were transported via the PV Murchison, operated by Sgt. Game Warden Duke and B/M Bowers-Vest. pic.twitter.com/LqFBrElTog — Texas Game Warden (@TexasGameWarden) February 17, 2021

Sea Turtle Inc., un grupo de rescate de animales en la Isla del Padre, dijo el martes que había rescatado más de 2,500 tortugas en los últimos días.

They ran out of space at the rescue center, so the local convention center opened its doors to turtle storage. This video was from yesterday afternoon. By the time my mom sent it to me, there were so many more that she said, “there is no empty floor space tonight.” pic.twitter.com/g6Gw7dfIOQ — Lara (@lara_hand) February 16, 2021

2. Derriten nieve para tener agua

Las bajas temperaturas han congelado el agua corriente de las tuberías y algunas personas están recolectando nieve o cubos de hielo para calentarlos, derretirlos y ocupar el agua para jalar a la cadena del baño.

“Me siento como si estuviera en un episodio de sobreviviente”, escribió un usuario

I’m now without running water for a few days so I gathered some snow so it can melt and I can flush my toilet I feel like I’m on a episode of survivor. Having an autoimmune disease is one thing but to throw in what I’ve been dealt with this week. Wow! #texas #dallasfreeze pic.twitter.com/hmAo7HT5zU — Unique Gilbert (@ugilbert02) February 17, 2021

"How's your Monday?"

"Oh just boiling snow since my pipes froze and they said we could be without water for 72 hours"#austinsnow pic.twitter.com/0XNSBuTEAd — FuzzyWingMan (@fuzzy_wing) February 15, 2021

3. Autos bajo el hielo

Miles de estadounidenses se enfrentan a pérdidas materiales. Los automóviles han quedado bajo el hielo y otros sufren de inundaciones en sus hogares con la posible pérdida de sus electrodomésticos.

Tell me you’re having a bad day..... without telling me you’re having a bad day #dallasfreeze @RickMitchellWX pic.twitter.com/s9u4sSlgu4 — Edgy (@AkaEdgy) February 17, 2021

Well @Xbox , I think we are going to have to pour one out for my Ol’ faithful Xbox One S, don’t think it, my TV, or that sweet grey/green controller survived the apartment building malfunction after all the cold weather in Dallas. #Xbox #dallasfreeze pic.twitter.com/lgvP5Yjzk8 — Matt Fizell, CFP® (@MattFizell) February 17, 2021

4. Animales sufren bajas temperaturas

Miles de animales de ganado, perros y gatos padecen las bajas temperaturas a la intemperie por lo que algunos dueños les han dado cobijo al interior de sus hogares.

El usuario Bryce Gilfillian compartió una imagen viral de una becerra recién nacida a la que tuvieron que meter a su casa para que permaneciera caliente.

It’s so cold in Texas that my parents are having to bring some of the livestock into the house to keep them warm, like this little gal who was just born this afternoon and now has her own space heater AND play pen (water trough)! pic.twitter.com/UNtouloU0m — bryce gilfillian (@brycegilfillian) February 17, 2021

5. Accidentes masivos

Un choque de 130 vehículos en Fort Worth Texas dejó 6 muertos y más de 65 personas heridas en un accidente en carambola. Decenas de camiones de carga y automóviles particulares terminaron unos encima de otros al perder el control por el hielo resbaladizo en la carretera.

OFICIAL: Al menos cinco personas murieron a causa de un choque masivo en una autopista en Fort Worth, Texas, según la policía de Fort Worth. pic.twitter.com/gYCekCyWUJ — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) February 11, 2021

6. Nieve en la playa

La playa de Galveston, Texas, se cubrió de nieve dejando un paisaje poco probable.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas y advertencias este miércoles por la tormenta de invierno que afectará a 100 millones de estadounidenses en la zona central del país.

Regiones de Texas, Luisiana, Arkansas y Misisipi resultarán afectadas con más acumulación de nieve, cortes de energía, caídas de árboles y hielo en carreteras.

“Las temperaturas se mantendrán en 20 y 35°F (1 y -6°C) grados por debajo de lo normal a lo largo de las llanuras centrales, del valle de Misisipi y de la parte baja de los Grandes Lagos”, señaló el NWS.