Faltaba liderazgo en el gobierno afgano: Pentágono

El rápido colapso del gobierno y el ejército afganos ante los talibanes se debió a la falta de liderazgo, a pesar de años de ayuda y entrenamiento por parte de Estados Unidos, dijo el lunes el Pentágono.

"Se puede financiar, se puede entrenar, se puede apoyar, se puede asesorar, se puede asistir. No se puede comprar voluntad, no se puede adquirir liderazgo, y faltaba liderazgo", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.



