Familia acusa a piloto automático de Tesla por la muerte de su hijo

Una familia de San Francisco acusa al piloto automático de Tesla por un accidente automovilístico que mató a su hijo de 15 años.

De acuerdo con los informes, la familia, originaria del Área de la Bahía, interpuso una demanda en contra de la marca de autos eléctricos por un fatal accidente en la carretera I-880 en el que el piloto automático estuvo involucrado.

La demanda, presentada ante el Tribunal Superior del condado de Alameda en San Francisco y obtenida por The New York Times, específica que el piloto de Tesla “tiene defectos y no reaccionó a las condiciones del tráfico”.

El accidente sucedió en 2019, cuando el padre del niño, Bejamín Maldonado, llevaba a su familia a bordo de una camioneta pickup de regreso de un partido de futbol en donde Jovani Maldonado, víctima del accidente, había jugado minutos antes.

En algún momento del viaje fueron embestidos por un Tesla Model 3 cuando Maldonado cambió de carril.

Benjamín trató de volver a su carril original después de que vio que el Tesla se acercaba a toda velocidad, pero al no lograrlo, el vehículo se impactó en su camioneta.

The Times informó que el Tesla iba a aproximadamente 60 mph (96 kmh) en piloto automático y no redujo su velocidad “hasta una fracción de segundo antes del accidente”, por lo que el accidente no pudo haber sido prevenido.

El choqué fue documentado por la cámara de tránsito del propio Tesla; el video fue obtenido por el Times y presentado en los documentos como prueba.

Además de la demanda interpuesta en contra de Tesla, la familia Maldonado está acusando al conductor y al pasajero del Tesla, identificados como Romeo Lagman Yalung y Vilma Lagman, pero hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal en su contra ante el tribunal.

La empresa de Elon Musk no se ha pronunciado al respecto de las demandas ni ha respondido a las acusaciones sobre el funcionamiento del Autopilot, el cual es una de las principales características de los Tesla.

Este no es el único accidente del piloto automático reportado.

Recientemente la función de los Tesla recibió críticas por su funcionalidad, poca seguridad y porque, debido a la asistencia, han ocurrido varios accidentes aparatosos.

El piloto automático utiliza cámaras y sensores para mantener al auto en la posición correcta dentro de la carretera.

En abril pasado, dos personas murieron en un accidente en Houston, Texas luego de que el Tesla en el que viajaban, sin nadie al volante, se estrellara y se incendiara.

Luego de este accidente, Elon Musk defendió la funcionalidad de Autopilot y dijo que el auto no fue la causa, sino que no estaba activado.

En otra ocasión, un Model S se estrelló contra una patrulla que se encontraba estacionada junto a un camino de Washington. El agente encargado de la patrulla atendía un reporte de choque a pocos metros de distancia.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí