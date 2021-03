Familia de Floyd se arrodilla frente a la corte que juzgará su muerte

La familia de George Floyd, incluidos sus hermanos, se arrodillaron este lunes frente a la corte de Mineápolis (Minesota, EEUU) donde comienzan los argumentos orales en el juicio contra el expolicía blanco Derek Chauvin, acusado de asesinar al hombre negro.

La familia y sus abogados se arrodillaron frente al juzgado durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que Chauvin apretó su rodilla contra el cuello de Floyd mientras el afroamericano, tendido en el suelo y esposado llamaba a su madre y repetía: "¡No puedo respirar!".

De manera simbólica, la familia se arrodilló frente al juzgado exactamente a las 8.46 hora local (13.46 GMT).

Kneeling with the Floyd family for 8 minutes and 46 seconds to honor #GeorgeFloyd ahead of the Chauvin trial.https://t.co/IvrRIcfFqI pic.twitter.com/KQ9jh7W7nC