FBI investiga mensajes que culpan a judíos de la pandemia

Miami, 24 ene (EFE).- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga el origen de cientos de panfletos antisemitas que fueron arrojados en jardines de viviendas de Miami Beach y Surfside (Florida, EE.UU.) a pocos días de la jornada que recuerda este jueves a las víctimas del Holocausto.

Los volantes, con mensajes de odio y que culpan a varios líderes judíos de la pandemia de la covid-19, aparecieron el fin de semana dentro de bolsas plásticas con pequeñas piedras en los jardines de viviendas de ambas ciudades del sur de Florida.

El FBI anunció este lunes que investiga los panfletos, al tiempo que las Policías de ambas ciudades anunciaron que incrementaron el patrullaje en los vecindarios y sinagogas de estas ciudades como medida de prevención.

Los panfletos identifican como judíos a una larga lista de directivos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) e incluye, entre otros, a Xavier Becerra, secretario de Salud estadounidense.

La Liga Antidifamación de Florida repudió este lunes el hecho al señalar "que perpetúan teorías de conspiración dañinas y de odio que no tienen cabida en nuestras comunidades".

Según las autoridades, algunos videos de seguridad muestran un vehículo a baja velocidad tirando los volantes en medio de la oscuridad.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, rechazó a través de Twitter la "retórica de odio, amenazas, violencia e intolerancia que se han vuelto cada vez más comunes en nuestra sociedad dividida".

"Como alcaldesa de nuestra diversa, inclusiva y solidaria comunidad, y primer alcalde judío de Miami-Dade, el antisemitismo y todos los actos de odio e intolerancia me llegan especialmente al corazón", subrayó.

La Policía de Miami Beach anunció que indaga el suceso de carácter antisemita y dijo que no ofrecerá más detalles para no entorpecer la investigación.

To the garbage that distributed this anti-Semitic flyer around South Florida this weekend: Your flyers DO NOT intimidate us. We are a STRONG and PROUD people. There are Jews on all sides of the political spectrum, but TOGETHER we ALL rise arm-in-arm against you. pic.twitter.com/K5VFbZYO9T