FDA advierte por peligrosa receta de TikTok hecha con pollo y jarabe para la tos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, (FDA por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre un reto de TikTok que incita a los usuarios a cocinar pollo con un jarabe para la tos.

De acuerdo con la agencia, la receta de pollo cocido con NyQuil de la marca Vick puede resultar peligrosa para quien la prepare y quien consuma los alimentos debido a que los medicamentos hervidos multiplican su concentración y modifican sus químicos.

Asimismo, la FDA dijo en un comunicado que la inhalación de los vapores despedidos del jarabe en ebullición es peligrosa hasta el punto de ocasionar daño pulmonar.

El Desafío del pollo Nyquil requiere que el pollo sea recubierto con frascos de NyQuil de venta libre y que es utilizado para tratar síntomas de gripe, resfriados y alergias, compuesto con los fármacos paracetamol, dextrometorfano y doxilamina.

“Hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades de otras maneras”, advirtió la agencia estadounidense en un comunicado de prensa.

La FDA explicó que no es necesario que el pollo sea consumido para ser dañino, ya que los vapores de la ebullición causan estragos importantes a corto y largo plazo.

“También podría dañar los pulmones. En pocas palabras: alguien podría tomar una cantidad peligrosamente alta de medicamento para la tos y el resfriado sin siquiera darse cuenta”.

Huge news: TikTok is seeing a resurgence of “sleepytime chicken” that was posted to 4chan in 2017 @broderick @catesish pic.twitter.com/CyLuqMQOUg