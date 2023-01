Festival Coachella. Bad Bunny, Rosalía y Blackpink, entre los invitados al festival

Bad Bunny, Blackpink y Frank Ocean serán las principales figuras del festival de Coachella que se llevará a cabo en abril en el desierto de California, abriendo un verano de megaeventos en Estados Unidos, informaron los organizadores este martes.

Bad Bunny, el cantante más escuchado en streaming en el mundo, será el primer artista de habla hispana y primer latinoamericano en encabezar el evento durante un fin de semana que promete ser histórico.

El grupo de K-pop surcoreano Blackpink será por su parte el primer asiático en liderar la cartelera del festival.

Ambos debutaron con bombos y platillos en Coachella 2019, como antesala de lo que llegaría a suceder dos años más tarde.

The Chemical Brothers return to @coachella - performing live on April 14 & 21! Who else was there for the first time in '99? #coachella #thechemicalbrothers #festival https://t.co/bt3KOeQ2Ms pic.twitter.com/M55xwMtwnv