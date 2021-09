Festival Corona Capital 2021. Fechas y cártel en la Ciudad de México

Tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada en el oriente de la capital. El festival Corona Capital se celebrará este 20 y 21 de noviembre en la Ciudad de México marcando el regreso de los conciertos masivos en la capital durante la pandemia de coronavirus, según detallaron este lunes los organizadores.

De acuerdo con la información revelada, el evento contará con cabezas de cartel de la talla de Tame Impala, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, LP y Twenty One Pilots.

