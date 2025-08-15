La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en formato restringido ha terminado, informa el Kremlin.

El presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso se reunieron por casi 3 horas en el marco de la cumbre para negociar una tregua en Ucrania en Anchorage, en el estado de Alaska.

"Las conversaciones en pequeño comité han concluido", anunció el Kremlin en la plataforma Telegram. No queda claro si estarán seguidas de otras con más funcionarios. Está previsto que ambos dirigentes den una rueda de prensa conjunta más tarde.

Trump ha recibido a Putin en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, con una alfombra roja y con una actitud cordial. Tras posar antes las cámaras, ambos se han dirigido hasta el lugar de la reunión en la 'Bestia', el coche blindado del presidente de Estados Unidos.

