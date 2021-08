Florida dejará que padres decidan sobre el uso de cubrebocas en niños

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes que firmará una orden ejecutiva para que sean los padres, y no las autoridades locales, quienes decidan si sus hijos llevan cubrebocas en las escuelas como prevención contra la covid-19.

En una rueda de prensa, el republicano volvió a arremeter contra los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que esta semana recularon y recomendaran a quienes estén vacunados que vuelvan a llevar cubrebocas en espacios interiores y públicos en la mayor parte del país.

"No habrá cierres, no habrá cierres de escuelas. No habrá restricciones ni mandatos en el estado de Florida. Los floridanos han tenido y seguirán siendo libres de elegir lo mejor para ellos y sus familias", señaló DeSantis desde Cape Coral, en el suroeste del estado.