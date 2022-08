FOTOS. James Webb captura nuevas y asombrosas imágenes de Júpiter

El Telescopio Espacial James Webb (JWST) ha ofrecido dos nuevas imágenes sorprendentemente precisas de Júpiter, que muestran sus tormentas gigantes y vientos extremos y ofrecen a los científicos pistas adicionales sobre la vida interna de ese planeta.

La agencia espacial estadounidense (NASA) celebró este lunes la calidad de los detalles, que según Imke de Pater, profesora emérita de la Universidad de California y codirectora de las observaciones, no se esperaba que fueran "tan buenos".

Las fotografías difundidas permiten ver que las auroras se extienden a grandes altitudes sobre los polos norte y sur de Júpiter. Estas imágenes proceden de la cámara de infrarrojo cercano (NIRcam), que tiene tres filtros infrarrojos.

#Webb has captured new images of #Jupiter! The new observations feature visible auroras that extend to high altitudes above Jupiter's northern and southern poles. Explore the new images here: https://t.co/mn366GZ6BQ pic.twitter.com/3VX2baw5gJ