El megaincendio declarado en el sur de Francia, que ya ha quemado unas 16 mil hectáreas en el área del macizo de Corbières, está estabilizado, aunque todavía no extinguido, tras dos días de dura lucha contra las llamas, indicaron este jueves las autoridades.

Declarado el pasado martes, el incendio es ya el peor que ha sufrido Francia desde 1949 y se ha cobrado una víctima mortal, una mujer que se negó a abandonar su domicilio asediado por las llamas.

La Prefectura del Aude, el departamento más afectado, aseguró en un comunicado que los trabajos de los bomberos se mantendrán "de forma intensa" en los próximos días para evitar que el incendio se reavive.

Al tiempo, precisó que por el momento no se permitirá el retorno a sus hogares de la mayor parte de los evacuados por medidas de precaución, salvo en los casos en los que lo permitan las autoridades locales.

Lo mismo sucede con las carreteras cerradas, muchas de ellas impracticables, en particular por la presencia en las mismas de cables eléctricos cortados.

El incendio, que el primer ministro, François Bayrou, consideró de "una importancia inédita", provocó el despliegue de un importante dispositivo de más de 2 mil bomberos, 600 vehículos y dos decenas de medios aéreos, incluidos helicópteros del Ejército que se incorporaron este jueves a las labores de extinción.

Además de una persona fallecida -una mujer de una sesentena de años que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse en la noche del martes al miércoles-, hay dos heridos graves que aún están hospitalizados.

Entre los bomberos hay en total 11 heridos y el subprefecto de la zona, Rémi Recio, puntualizó que ya no hay personas en paradero desconocido.

"Este incendio es un ogro", señaló el subprefecto, que pidió seguir las consignas de seguridad en la zona para no obstaculizar la labor de los bomberos, como quedarse en el domicilio a menos que haya orden de evacuar.

Anuncian ola de calor en Francia que aumenta riegos de más incendios

Con respecto a la ola de calor que se avecina en Francia a partir de este viernes, empezando por el suroeste del país, tanto el subprefecto de Narbona como Christophe Magny, responsable de los bomberos, recordaron que los riesgos de incendios forestales se multiplican con la denominada regla de los tres 30, es decir, cuando se conjugan un nivel de humedad inferior al 30 %, temperaturas superiores a los 30 grados y vientos de más de 30 kilómetros por hora.

El coronel Magny señaló asimismo que la canícula es un factor de riesgo para los bomberos, que llevan trabajando en la zona 48 horas.

¿Quién provocó el incendio en Francia?

En cuanto a la investigación del origen del incendio y sobre su posible responsable, ya que el factor humano se considera establecido al haberse iniciado al lado de una carretera secundaria, Recio se limitó a decir que las pesquisas están en manos de la Fiscalía.

Las 16 mil hectáreas quemadas en el macizo de Corbières desde el martes equivalen a lo que ardió en toda Francia, respectivamente, en 2019, en 2020, en 2021 y en 2024; y el doble de lo que se quemó en el país en 2023.

Hasta ahora, el mayor incendio que se ha producido en este país, al menos en tiempos recientes, quemó 50 mil hectáreas de pinos al sur de Burdeos en 1949, una catástrofe en la que además murieron 82 personas