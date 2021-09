Gemelos mueren tras pasar 9 horas encerrados en auto en Carolina del Sur

Dos niños gemelos, de 20 meses de edad, murieron luego de pasar más de nueve horas dentro de un automóvil, que se encontraba en el estacionamiento de una guardería de Carolina del Sur, en Estados Unidos.

Los menores se encontraban en el estacionamiento de la Academia de Aprendizaje Temprano Sunshine House, en el suburbio de Blythewood.

El vehículo en donde fueron hallados los cuerpos es propiedad de un familiar, pero había sido conducido por uno de los padres de los niños.

UPDATE: This is the scene right now. We are feet away to give the family privacy. The coroner’s office has confirmed that TWO TWIN BOYS were found dead here at the Sunshine House of Blythewood daycare. No update on their ages. Multiple agencies are investigating @wachfox pic.twitter.com/Z4HlrYkXQY