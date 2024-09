El exsecretario de Seguridad Pública de México (2006-2012) Genaro García Luna denunció en una carta divulgada este martes por su abogado, mientras espera su sentencia en prisión, una represalia "explosiva" de la Fiscalía de Nueva York por no aceptar un acuerdo de culpabilidad en 2019.

El acuerdo -según su versión- le habría permitido pasar solo seis meses en la cárcel a cambio de inculparse e inculpar a otras personas en México.

"... reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido poco tiempo (6 meses) y recibir beneficios económicos, de esta forma convertirme en testigo", indica en una misiva escrita a mano y fechada el 13 de septiembre.

"La perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva", agrega el político, que relata un encarcelamiento de casi 5 años en "condiciones infrahumanas" y defiende su inocencia.

García Luna, de 56 años, fue declarado culpable en febrero de 2023 de cinco cargos relacionados con el narcotráfico de cocaína y la dirección de una empresa criminal, el Cártel de Sinaloa, tras un juicio con jurado celebrado en Nueva York, y afronta una sentencia máxima de cadena perpetua el próximo 9 de octubre.

"Sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el Gobierno de México y los testigos-criminales, y con la absoluta omisión de los fiscales en NO corroborar la existencia y veracidad de un solo dato o información aportada por ellos aun con la evidencia presentada por la defensa que acredita que es falsa, se llevará a cabo mi sentencia", dijo.

Y durante su detención de 58 meses en un penal de Brooklyn, revela: "He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas constantes a mi integridad (...) En dos ocasiones me asignaron compañeros de celda que me grabaron más de dos mil horas, tratando de involucrarme en el narcotráfico o en algún delito".

"Es de conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EUA los contactos, vídeos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México AMLO (Andrés Manuel López Obrador) y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio", sostiene.

A ese respecto, considera que esas alegaciones son corroboradas por la captura del capo Ismael 'el Mayo' Zambada y una carta emitida por este donde "señala los vínculos de actual gobierno con él y el narcotráfico".

"Mi honor está intacto, yo no he cometido ningún delito", apostilla García Luna al final de su escrito, compartido con EFE por su abogado Cesar De Castro.