Globo chino "espía" sobrevuela Estados Unidos; Pentágono detalla ubicación

El Pentágono afirmó este viernes que el "globo espía" chino sigue volando sobre Estados Unidos y que se está trasladando en dirección este, después de que ayer informara de que había sido avistado en Montana, en el noroeste del país.

El portavoz del Pentágono, general Pat Ryder, precisó en una rueda de prensa que el globo se encuentra a 6,000 pies de la superficie (1.828 metros) sobre el centro del territorio continental de Estados Unidos.

"El globo ha cambiado su trayectoria", indicó Ryder sin querer adentrarse en detalles sobre su ubicación exacta y señalando que "es probable" que vuele sobre el país por unos "pocos días".

Detalló que el dirigible es "maniobrable" y que debajo de su dispositivo de vigilancia cuenta con un espacio de carga grande, cuyo contenido no precisó.

Pese a que han concluido que por el momento no supone una amenaza, el portavoz estadounidense subrayó que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, en inglés) sigue sus movimientos "de cerca".

"Los comandantes militares han evaluado que no hay ninguna amenaza física o castrense para la gente en la superficie", remarcó el general, aunque continuarán vigilando sus movimientos y revisando "las opciones" disponibles.

Estados Unidos ha decidido no destruir el aparato por no plantear un peligro actualmente y por el temor de que la caída de sus escombros sí que pueda ser peligrosa para la superficie.

Ryder insistió en que se trata de un aparato de "vigilancia" y no, como ha dicho China, un globo "civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos". Afirmó que tan pronto como fue detectado actuaron "de inmediato" para evitar que recopilara información "sensible".

Estados Unidos confirmó el jueves que el aparato estaba sobrevolando Montana, un estado del noroeste de EU que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense.

Los otros dos campos de silos atómicos se ubican en dos estados limítrofes con Montana: Dakota del Norte, al este, y Wyoming, al sur.