Gobernador de Nueva York niega haber acosado a una de sus asesoras

Nueva York, 14 dic (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, negó este lunes haber acosado a una antigua asesora, Lindsey Boylan, quien este domingo desveló en Twitter el supuesto trato inapropiado recibido por parte del político.

Boylan, que en la actualidad es una de las candidatas a la presidencia del distrito de Manhattan, trabajó para Cuomo durante 4 años, en los que llegó a convertirse en la vicesecretaria del Departamento de Desarrollo Económico, antes de dejar la oficina del gobernador en 2018.

Este domingo, afirmó en Twitter que el gobernador la había "acosado sexualmente durante años".

Yes, @NYGovCuomo sexually harassed me for years. Many saw it, and watched.



I could never anticipate what to expect: would I be grilled on my work (which was very good) or harassed about my looks. Or would it be both in the same conversation? This was the way for years.