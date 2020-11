Gobierno británico pide a Netflix aclarar que The Crown es ficción

El ministro de Cultura británico, Oliver Dowden, pidió a Netflix que deje claro que su exitosa serie "The Crown", sobre la familia real, es ficción para que el público no la confunda con la realidad.

Según el periódico Mail on Sunday, que reclama lo mismo, el ministro pedirá formalmente a la plataforma que introduzca una advertencia al principio de cada episodio para explicar que la trama es ficción.

"Sin esto, me temo que una generación de espectadores que no vivió esos eventos puede confundir la ficción con la realidad", añadió.

