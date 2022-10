Graban robo de calaca gigante de Halloween en jardín de Texas

El terror tocó a la puerta de una casa en Texas luego de que desapareciera un enorme adorno de Halloween que una habitante tenía en su jardín, como parte de las decoraciones de temporada.

La residente del noroeste de Austin había colocado un esqueleto falso de más de cuatro metros de altura para decorar su patio delantero. Sin embargo, el sábado desapareció la figura.

Al revisar las cámaras de seguridad de su hogar, la mujer observó que una persona había robado su decoración poco antes de las 17:00 horas del sábado.

En la grabación se observa que el ladrón llegó al frente de su vivienda en una camioneta blanca. La persona abrió su cajuela y luego tomó la calaca por las piernas para poder maniobrar.

En un primer intento, quiso meter la figura en forma horizontal en la camioneta. Sin embargo, el gran tamaño del adorno se lo impidió.

El ladrón optó por meter el esqueleto de forma vertical y desarmar algunas de sus piezas para poder robarlo y huir del lugar.

The AUDACITY!



This dude jacked a 14-foot skeleton from a front yard in Texas...in the middle of the day!



"Hey Jim, where'd you get that giant skeleton?" LOL this dude is gonna get so busted. What is he thinking!? https://t.co/cvcaPY3qrl