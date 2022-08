Grupo de hombres golpea a campeón mundial de jabalina y lo arrojan al agua

Varios miembros de la tripulación de un barco de fiesta fueron detenidos por un incidente en el que resultó herido el campeón mundial de jabalina, Anderson Peters, en Granada, confirmó este jueves la Policía de la isla caribeña.

Peters, de 24 años, ganó dos medallas de oro en los Mundiales de Atletismo de 2019 en Doha y de 2022 en Eugene (Estados Unidos).

Si bien la Policía aún no ha publicado detalles sobre el incidente, los videos que circulan en redes sociales muestran a los miembros de la tripulación agrediendo a Peters y luego arrojándolo al agua.

The Royal Grenada Police Force has confirmed that World Javelin Champion Anderson Peters is receiving medical attention for minor injuries sustained after being thrown overboard by a group of men in Grenada on Wednesday.https://t.co/o5aQlF7Stu pic.twitter.com/X9SkIhIgKr