Harry Styles fue reconocido con el Grammy a álbum del año por su trabajo "Harry's House" durante la 65ª edición de los premios de la Academia de la Grabación estadounidense.

En este apartado también competían ABBA ("Voyage"); (Adele ("30"); Bad Bunny ("Un Verano Sin Ti"); Beyoncé ("Renaissance"); Mary J. Blige ("Good Morning Gorgeous"); Brandi Carlile ("In These Silent Days"); Coldplay ("Music of the Spheres"); Kendrick Lamar ("Mr. Morale & the Big Steppers"); y Lizzo ("Special").

"Esto no me pasa con mucha frecuencia, muchas, muchas gracias", dijo la sensación del pop al recibir el premio con su "Harry's House", su tercer disco con acústicas suaves y sintetizadores que se complementan con letras personales.

como no vas a querer a harry styles si LITERALMENTE ES ESTO pic.twitter.com/Lj64TbwIzL — let HARRY ALBUM OF THE YEAR (@lthouella) February 6, 2023

El tema "About Damn Time", de Lizzo, fue premiado como la grabación del año en la 65 edición de los Grammy, superando a favoritas como "Break My Soul", de Beyoncé, o "Easy On Me" de Adele.