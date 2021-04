“Hasta que los muertos no sean tus muertos no te tomarás en serio el Covid”

"Hasta que los muertos no sean tus muertos" no te tomarás en serio la gravedad del covid-19, dice el personal médico de un hospital privado en Uruguay, el país suramericano que pasó de ser un modelo en la gestión de la pandemia a liderar los rankings de contagios y muertes recientes por la enfermedad en términos relativos.

"La gente lamentablemente no toma conciencia", dice a AFP Carla Romero, auxiliar de Enfermería en un centro de terapia intensiva (CTI) del sanatorio Casmu en Montevideo

"Es así. Hasta que los muertos no sean tus muertos, hasta que no te pase en tu familia, es difícil" que el virus sea visto como una amenaza real, agrega.

El ambiente fluctúa en esta unidad de tratamiento intensivo, donde el ensayo de distensión alentado por una música suave y la camaradería entre colegas es interrumpido por el aviso del paro cardíaco de una mujer internada. La paciente se recupera y vuelven las caras de alivio.

El mundo no vencerá al Covid-19 este año: OMS

El gesto adusto solo reaparece cuando los médicos hablan del comportamiento de la sociedad uruguaya frente al covid-19.

"La gente no cree" en la gravedad del virus, razona el intensivista Francisco Domínguez. "Lo ves en la calle: casi todo el mundo sin tapabocas (...) Hasta que no tiene un pariente acá adentro, no cree".