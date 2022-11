“Héroe”; maestro evita tragedia al desarmar a estudiante en escuela de Nueva York

Un profesor evitó una tragedia al desarmar a un adolescente que estaba agrediendo a otro compañero dentro de una secundaria al norte del estado de Nueva York.

En redes sociales circula un video, tomado por alumnos, en el que se muestra a un joven de 17 años (afroamericano), peleando con otro adolescente (asiático), de 18 años, y apuñalando con un cuchillo múltiples veces por la espalda.

El ataque sucedió en Proctor High School Utica. Las imágenes muestran al estudiante agresor corriendo hacia su compañero de clase por el pasillo de la escuela para abalanzarse sobre él y golpearlo numerosas veces contra la pared y luego contra el suelo.

Al instante, saca un cuchillo y comienza a herirlo por la espalda mientras éste intenta defenderse con golpes.

Durante la pelea, el adolescente afroamericano intenta someter a su compañero por la espalda, pero no obtiene gran éxito ya que lo patea en las piernas y se resiste.

Mientras sucede la violenta pelea, otros alumnos de la secundaria se aglomeran en los pasillos conmocionados por el intento de apuñalamiento.

“Tiene un cuchillo, tiene un cuchillo. ¿Puedes ver eso? Tiene un cuchillo”, se escucha a un alumno gritar frente a la pelea. Otros jóvenes le gritan que suelte el cuchillo, pero el agresor no hace caso.

En cuestión de segundos se acerca una maestra para intervenir, pero sólo logra alejar a algunos menores que se encontraban en los alrededores.

Graphic video shows a black student stabbing an Asian student in an attack at Proctor High School on Oct. 31 in Utica, NY. The 17-year-old assailant is facing attempted assault and criminal possession of a weapon charges. pic.twitter.com/eMT12374mR