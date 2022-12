"Hice todo lo que pude para proteger a mi familia", reitera príncipe Harry en documental de Netflix

Contar lo que sucede y no se ve tras las puertas cerradas es el objetivo principal de "Harry y Meghan", una serie documental de Netflix que se acerca a la intimidad de los duques de Sussex, cuyo tráiler fue estrenado este jueves por la plataforma.

Can la pregunta de "¿Por qué quisieron hacer este documental?" arranca el video de 70 segundos en el que aparece el príncipe Harry y Meghan Markle confesando a cámara algunos los motivos por los que se animaron a abrir las puertas de su intimidad a la plataforma.

Entre las breves palabras -que Harry completa con un "Hice todo lo que pude para proteger a mi familia"- aparecen fotos de la pareja en distintos actos oficiales pero, en su mayoría, en escenas de su intimidad.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4