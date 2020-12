Hijo de migrantes mexicanos sustituirá a Kamala Harris en Senado

Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, fue nombrado el martes como reemplazo de la vicepresidenta electa Kamala Harris en el Senado de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer latino en representar a California en la Cámara Alta del país.

Padilla, el primer secretario de Estado latino de California en 2015, fue elegido por el gobernador Gavin Newsom para representar al estado.

I am humbled and honored to serve as California’s next United States Senator. Thank you, @GavinNewsom, for entrusting me with the role of defending the dream for the people of California. https://t.co/bCwf05C3hm pic.twitter.com/Fn5iNl6ldS