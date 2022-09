Hombre agrede a anciana en Nueva York luego de robar juguetes ‘Funko Pop!’

Un hombre agredió a una anciana de 77 años al momento en que robaba una popular tienda de Manhattan, Nueva York.

En redes sociales circula un video en el que se muestra al sospechoso merodeando los pasillos de la tienda Barnes&Noble, Manhattan antes de robar varios juguetes Funko Pop! con un valor de $35 dólares antes de salir corriendo del lugar y golpear a la anciana.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron al hombre, sin identidad revelada, viendo los juguetes y tomando algunos de los que robaría.

Cuando se acerca a la puerta principal se muestra hablando con un hombre, aparente empleado de la tienda, que ya había identificado que llevaba escondidos los juguetes coleccionables; en cuestión de segundos sale corriendo y empuja a la mujer contra el suelo mientras es perseguido por los empleados de seguridad.

El absurdo robo de Funkos, que según los informes fueron figuras en tendencia geek, hizo que la señora mayor de edad quedara inconsciente sobre el pavimento con golpes en la cara y en la cabeza debido al empujón y caída contra el suelo.

La víctima de la agresión fue trasladada al hospital cercano de Bellevue donde la atendieron por lesiones en la cabeza.

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York dijo que el ladrón de Funkos había escapado hacia el sur de Union Square y que se le perdió la vista en la esquina este de la calle East 15th Street hacia Irving Place, un popular recinto de conciertos y presentaciones artísticas en vivo.

A través de redes sociales las autoridades de la ciudad compartieron imágenes del sospechoso y solicitaron apoyo de los residentes de la zona para identificarlo.

El incidente sucede en medio del aumento de crímenes y agresiones contra adultos mayores, extranjeros, migrantes e incluso niños por parte de criminales y personas sin hogar con ciertas enfermedades mentales.

Eric Adams, el actual alcalde de la ciudad prometió detener el crimen durante su gobierno. Entre sus esfuerzos más destacables se encuentra la multiplicación de policías en las calles en zonas claves de la ciudad.

At midnight on the Dominic Carter show: A brazen shoplifter knocked a 77-year-old woman unconscious while fleeing a Manhattan Barnes & Noble - getting away with nothing but $35 in Funko Pop toys! Listen to @DominicTV on your radio or online at https://t.co/YglQsSp5uO #77WABCRadio pic.twitter.com/nyHh3wvdyo