Hombre armado intentó entrar a la sede del FBI en Cincinnati

Un hombre armado intentó penetrar este jueves por la mañana en la sede del FBI en la ciudad de Cincinnati y consiguió huir después de que su presencia fuera detectada por las fuerzas del orden, que lo han cercado pero todavía no detenido.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) indicó en Twitter que el suceso tuvo lugar a las 09.15 hora local. Ese individuo intentó adentrarse en las instalaciones de control para visitantes y, al activarse las alarmas, emprendió su huida por la interestatal 71.

Según añadió un agente oficial en conferencia de prensa televisada, iba armado con un rifle semiautomático AR-15 y una pistola de clavos.

NEW: Officers exchanged gunfire with a suspect who allegedly attempted to break into the FBI Cincinnati office and later fled after he was "unsuccessful," officials say.



