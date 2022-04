El hombre de 38 años fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en Estados Unidos, por arrollar y matar a su esposa al regresar de vacaciones.

La pareja regresó a la ciudad situada en Utah la tarde del pasado 4 de abril, luego de un viaje de placer, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades locales.

Los esposos subieron al segundo nivel del estacionamiento del aeropuerto y ahí, el sujeto de 38 años atropelló a su pareja con una camioneta tipo SUV.

Luego de arrollarla, el hombre subió a la mujer lesionada al vehículo y manejó a las casetas donde se encontraba personal del estacionamiento para pedir ayuda.

Los trabajadores llamaron a los servicios de emergencia y al lugar llegaron agentes del Departamento de Policía de Salt Lake City, quienes encontraron a la mujer de 29 años con heridas graves.

La víctima fue tratada en el aeropuerto y luego fue trasladada a un hospital de la región. Sin embargo, la mujer murió en el centro de salud por las lesiones causadas por su esposo.

Shawn Christopher Sturgeon fue arrestado antes de que abandonara las instalaciones del Aeropuerto de Salt Lake City y está en custodia de la Policía de la ciudad, de acuerdo con un comunicado de prensa.

This is now a homicide investigation. The victim died at a local hospital after being hit by a vehicle inside the airport garage. The driver of the vehicle is in custody. There are no other updates at this time. #slc #slcpd #saltlakecity pic.twitter.com/nlVNJDdF8W