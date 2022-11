Hombre de California afirma que su casa fue destruida por un meteorito

Una casa al norte de California quedó reducida a cenizas luego de que, supuestamente, un meteorito cayera sobre ella incendiándose hasta los cimientos.

Testigos del incendio, y de la supuesta caída del meteorito, le dijeron a medios locales que vieron al fenómeno estallar primero en el cielo y después caer sobre la propiedad de Dustin Procita, un ganadero del condado de Nevada.

El dueño descubrió después de que los bomberos extinguieran al cien por ciento las llamas que la causa del incendio en su casa sí pudo haber sido un meteorito. “Escuché un gran estallido. Empecé a oler humo y fui a mi porche y estaba completamente envuelto en llamas. Dijeron que era un meteoro”, dijo Procita a KCRA.

“Vi lluvias de meteoritos y cosas así cuando era niño, pero definitivamente no esperaba que cayeran en mi patio o a través de mi techo”, agregó.

El hombre dijo que había estado alimentando a sus animales antes del incidente, luego de ello se puso a escuchar música en otra área de la propiedad cuando se escuchó la explosión.

Procita pudo rescatar a uno de sus dos perros en medio del caos, el otro murió en el incendio, según declaró en una publicación hecha en GoFundMe, donde está recaudando fondos para cubrir los gastos.

“El 4 de noviembre, mi hijo Dustin y su esposa Jeanette perdieron todo en un incendio provocado por un meteorito”, escribió la madre de Dustin en la página de GoFundMe.

“Desafortunadamente, no tienen ningún seguro de vivienda o contra incendios debido a la zona rural en la que viven y las primas exorbitantemente altas”, agregó.

Testigos oculares le dijeron a Dustin que habían visto una bola de fuego en el cielo oscuro proveniente del espacio minutos antes de que iniciara el incendio; en redes sociales compartieron videos del hogar de Procita en llamas.

“Definitivamente me siento muy afortunado de que estuviera a 30 pies de distancia de mí y no a cinco”, dijo.

“No vi lo que era, pero todas las personas con las que hablé, era una bola de fuego que caía del cielo y aterrizó en esa área general”, agregó.

Las investigaciones están en curso, y todavía no está claro si fue realmente un meteorito como afirmaron los bomberos del Departamento de Penn Valley.

“He sido investigador durante 12 años y en el servicio de bomberos durante 25. Nunca he estado en un incendio causado por un meteorito”, dijo Clayton Thomas, capitán de bomberos en Penn Valley. “Pero en este punto, debido a que nuestra investigación no ha terminado, no puedo descartar esa posibilidad. Han atacado hogares en todo el mundo en el pasado”.

En caso de que las teorías sean ciertas, el meteorito pudo haber caído durante la lluvia de las Taurids del sur que, según la NASA, están en su punto máximo en estos días

Las probabilidades que un meteorito caiga en una casa y cause tales daños es de uno en cuatro trillones.

Las autoridades de Penn Valley contactarán a la NASA y a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que intervengan en la investigación de los bomberos y determine si en realidad fue un meteorito.