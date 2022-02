Hombre muere al caer en alberca mientras quitaba nieve en EU

El "ciclón bomba" que afecta al noreste de Estados Unidos no sólo ha dejado una gran caída de nieve y afectaciones en las carreteras, también causó la muerte de un hombre que limpiaba el patio de su hogar en Long Island.

El adulto mayor salió la mañana del sábado pasado a retirar la nieve con una pala. Sin embargo, en una maniobra, el sujeto cayó a la piscina de su casa.

Oficiales del Departamento de Policía acudieron a la vivienda en la región de Cutchogue, en el condado de Suffolk. Al llegar, sacaron al hombre de la alberca, quien se había ahogado en agua helada.

Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar salvar al adulto mayor y lo trasladaron al hospital Stony Brook Eastern de Long Island. Sin embargo, el hombre fue declarado muerto en la clínica.

Ni el Departamento de Policía ni el Departamento de Bomberos de Southold Town han identificado al hombre.

Las autoridades de Long Island reportaron en total cuatro muertes durante el sábado, relacionadas con las condiciones climáticas. Al igual que el adulto mayor, otros dos hombres fallecieron mientras quitaban nieve.

[1145am] Whiteout conditions continue across eastern Long Island this hour. Please avoid travel if possible. The snow begins to taper from west to east late this afternoon and into this evening. #LIwx #NYwx https://t.co/9Z05WXP0AY

Entre las otras víctimas se encuentra un hombre de 53 años de Syosset y otro de 75 años de Barbara Drive.

La cuarta muerte fue la de una mujer que se encontraba dentro de su automóvil y quedó atrapada en la nieve. Según medios locales, la mujer sufrió un infarto y los servicios de emergencia no pudieron llegar a tiempo a causa de la tormenta invernal.

Las autoridades recomiendan que los habitantes incrementen las precauciones al retirar la nieve de sus hogares. Es importante usar ropa abrigadora, botas especiales y empujar la nieve a un lugar donde sea seguro levantarla.

Here is our final listing of snowfall reports from the storm. A map is also displayed here. Thank you to everyone who sent in reports! https://t.co/EbOcOWWbk6 pic.twitter.com/dxg3SRR8zT