Hombre muere en Metro de NY luego de que su pie quedó atorado

Un hombre en situación de calle murió al ser arrastrado por el Metro de Nueva York, luego de que su pie quedó atorado entre un vagón del convoy y la plataforma.

Los hechos ocurrieron en los últimos minutos del miércoles pasado, en la estación Avenue M, en la zona de Midwood.

De acuerdo con los reportes policiales, Marcus Bryant estaba bajando de un tren cuando su pie quedó atrapado entre el vagón y la plataforma. El pasajero no logró sacar su pie y el convoy avanzó, arrastrándolo por varios metros.

El sujeto de 37 años terminó en las vías del Metro de Nueva York, pero no murió de inmediato.

Minutos después del accidente, llegó otro tren a la estación, pero Bryant no había salido de las vías y el convoy lo atropelló.

En un inicio se creyó que el pantalón del pasajero se había atorado en la puerta del tren y por eso había caído, pero las autoridades aclararon la situación tras ver las cámaras de seguridad de la estación.

Q trains are suspended between Coney Island-Stillwell Av and Prospect Park while emergency teams assist a person who was struck by a train at Avenue M.



As an alternative, consider taking the B68 bus or nearby 2 and F service.