Hombre rechaza trasplante de riñón por requisitos de vacunación del hospital

Un hombre de Carolina del Norte rechazó un trasplante de riñón que podía salvarle la vida debido a que no quiso vacunarse contra covid.

De acuerdo con los informes, Chad Carswell necesitaba con urgencia un trasplante, pero debido a los requisitos de vacunación que le solicitaba el hospital en donde se atendía, decidió rechazarlo y “morir libre”.

El hombre ya se había sometido a varios procedimientos quirúrgicos en el Atrium Health Wake Forest Baptist Hospital de Winston-Salem, incluida una doble amputación y cirugías cardiacas importantes.

Últimamente los especialistas del nosocomio le habían suministrado diálisis tres veces a la semana debido a que su riñón sólo funciona al 4 por ciento, además le advirtieron que debía recibir un riñón nuevo para que pudiera sobrevivir a su condición.

Para recibir el órgano, el hospital le solicitó al hombre, al igual que a todos sus pacientes, su pauta completa de vacunación covid para asegurarse de que el riesgo de enfermar o de que enfermara a otros era menor que si no estuviese vacunado.

En respuesta, Carswell decidió rechazar la cirugía teniendo el órgano disponible para él.

“Sin un trasplante no se sabe cuánto tiempo más estaré aquí. Tengo que tener un riñón para prolongar mi vida”, dijo Carswell.

“Nací libre. Moriré libre. No voy a cambiar de opinión”, sentenció dejando claro que su postura antivacuna no va a cambiar a pesar de que cada día se le reducen las posibilidades de sobrevivir.

Los familiares, amigos del paciente y hasta empresas locales recaudaron dinero para que pudiera tener el trasplante lo más pronto posible e incluso más de 100 personas, desconocidos en su mayoría, se ofrecieron a donarle un riñón.

Cuando se enteró de los requisitos que debía cumplir junto a su donador, Carswell se negó rotúndamente. Habló con las autoridades del hospital y con su familia para dejarles claro que no tenían que obligarlo a hacer algo que no quería como vacunarse.

“Él dijo [el médico]: 'Lo último de lo que tenemos que hablar es sobre su estado de vacunación'. Y fue entonces cuando cortésmente le dije que no había nada de qué hablar realmente, que no estaba sujeto a debate y que no lo estaba entendiendo. Entonces, me dijo: 'Sabes que te vas a morir, si no lo consigues'. Y dije: 'Estoy dispuesto a morir'”, dijo Carswell.

En una entrevista con WSCO, el hombre reveló que ha estado enfermo de covid dos veces por lo que no considera que las vacunas sirvan de algo y además piensa que nadie debe verse obligado a vacunarse, aunque haya riesgo de muerte.

“No estoy cambiando de opinión. He tenido conversaciones con mi familia y todos los que están cerca de mí. Ellos saben cuál es mi posición, y no será una situación que ocurra que elegiré cambiar de opinión sobre este tema”, dijo.

Ante su negativa, el hombre todavía considera buscar ayuda médica en otros estados donde no le soliciten su esquema de vacunación.

Tras hacerse viral el caso del señor Chad, el hospital emitió un comunicado de prensa señalando que sus políticas sanitarias se apegan a los requisitos nacionales solicitados por las principales autoridades de salud de Estados Unidos para combatir el contagio de covid-19.

“La razón por la que se recomienda es para brindar protección al paciente. Los pacientes trasplantados corren un alto riesgo de enfermarse gravemente si no tienen inmunidad preexistente antes del trasplante”, dijo el hospital.

